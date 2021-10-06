В Озерске хозяйка через суд забрала собаку у соседей

Соседи поссорились из-за собаки Фото: Евгения ГУСЕВА

Жительнице Озерска пришлось обратиться в суд, чтобы забрать свою собаку Семья приютила той-терьера на время болезни владельцев, а потом не захотела отдавать

Семья приютила той-терьера на время болезни владельцев, а потом не захотела отдавать у соседей.

Женщину и ее мужа экстренно госпитализировали. Той-терьер по кличке Тоша оставался один, и хозяева попросили соседей присмотреть за питомцем. Муж впоследствии скончался в больнице, а жена, вернувшись домой после продолжительного лечения, попросила соседей вернуть ей Тошу. Но соседи отказали. К той-терьеру уже привыкли дети, родители не хотели огорчать их, разлучая с домашним любимцем.

Тогда владелица Тоши подала иск в суд, а затем обратилась за помощью к приставам.

Проигравшая суд семья поначалу стояла на своем, но под угрозой административной ответственности соседи сдались и решили вернуть собаку хозяйке.

— Передача Тоши состоялась в отделении судебных приставов. По факту передачи составлен акт, на основании которого исполнительное производство окончено фактическим исполнением, — уточнили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Ранее в Чебаркуле полицейские нашли украденного щенка той-терьера. Его разыскивали несколько месяцев. Похититель не смог объяснить, зачем забрал у хозяйки собаку.

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