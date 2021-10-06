Почему всё больше людей говорят “да” “Большому брату”

На днях в Москве установили первые дорожные камеры, которые умеют не только фиксировать проезд на “красный” или выезд за стоп-линию, но и уровень шума конкретной машины. Любители ревущих моторов вынуждены будут раскошелиться: новые камеры оснащены специальными микрофонами и датчиками, способными безошибочно определить, какая машина едет без глушителя и ревёт, как реактивный лайнер. Нарушителям придется заплатить штраф.

Эта новость органично вписывается в общемировую тенденцию на усиление профилактики и раскрытия правонарушений при помощи систем видеофиксации. В одной только столице более ста тысяч камер наблюдения уже подключены к программе распознавания лиц. “Большой брат” присматривает за порядком в метро, аэропортах, на центральных улицах и в местах массового скопления людей. Похоже, бОльшая часть современного общества наконец перестала считать видеонаблюдение чем-то плохим и скорее ассоциирует его с безопасностью, чем с нарушением приватности.

Мало кто будет спорить, что камеры существенно снижают уличную преступность. Условный грабитель тысячу раз подумает, прежде чем пойти на “дело”, зная, что его “гоп-стоп” снимут в разрешении Full HD, а видео приобщат к делу. Если злодея не поймают сразу — поймают потом: сегодня практически все уличные преступления так или иначе раскрываются при помощи видео с камер.

Всевидящее око делает город безопасным и предотвращает даже мелкие пакости и бытовой вандализм. Например, в московском парке Зарядье из-за отсутствия должного контроля и видеофиксации посетители умудрились уничтожить и похитить более 10 тысяч растений всего за три дня после открытия. И это в богатой столице, где не скупятся на обеспечение безопасности.

В Челябинске путь к созданию полноценной системы контроля и мониторинга городских улиц ещё очень длинный. Хотя, очевидно, что по нему в любом случае придется идти. Скажем, в прошлом году предприимчивый местный житель выкопал 200 кустов кизильника на улице Лесопарковой и преспокойно пересадил их на свой участок. Едва ли бы он стал это делать, если бы точно знал, что все его действия видны, как на ладони.

На этом фоне возникает вопрос: почему системы видеофиксации не монтируются повсеместно? Ведь, установка камер обойдется куда дешевле содержания дополнительных постов охраны, ППС и консьержей. К тому же, камера всегда на посту — не отвернётся в нужный момент, не заснёт и не отлучится в уборную. По словам экспертов, ситуацию существенно удорожает необходимость хранить видео.

— От онлайн-видео толка меньше, чем от видео, которое где-то хранится. А это уже совсем другой вопрос и совсем другие ресурсы. Представьте себе, какой огромный объём информации с камер необходимо архивировать. А это: серверные, электричество, системы охлаждения, работа специалистов и многое-многое другое. Конечно же, по итогам город останется только в выигрыше от внедрения видеонаблюдения, но это требует существенных трат. Кстати, мы даже не говорим, о том как дорого обходится подключение камер к системе распознавания лиц или внедрение элементов машинного обучения, чтобы устройство само “понимало”, что именно происходит на улице. Такие функции многократно удорожают проект, — отмечают специалисты компании “Интерсвязь”.

Надо сказать, что в последние годы “Интерсвязь” активно внедряет “умные домофоны”, позволяющие записывать и хранить (в течение нескольких дней) видео с камер, смонтированных прямо на дверях в подъезды. И хоть камеры домофона и не являются полноценной системой безопасности, но даже подобная мера уже помогла полицейским раскрыть не одну сотню преступлений. Звучит немного странно, но это факт — на улучшение криминогенной обстановки в миллионном городе повлияли “домофоны с глазами”. И это заставляет задуматься, а что же будет при планомерной работе в данном направлении? За ответом можно обратиться к опыту крупнейших мегаполисов, где такие проекты уже реализовали. По статистике обилие камер видеофиксации на 80% снижает уличную преступность и на 90% повышает раскрываемость. Особенно это актуально для некоторых стран, которые раньше других стали строить “безопасные” и своего рода “прозрачные” города. Например, в Китае одна камера приходится на 12 человек.

Так или иначе, но Челябинск пусть и несколько отстает от Москвы, но тоже “обречён” стать более безопасным. Во всяком случае, рядовые жители уже по-другому относятся к системам наблюдения. Победившая логика здесь очевидна: разумеется, человек имеет право на приватную жизнь, но если усердно избегает камер, то вызывает понятные подозрения у своих же соседей. Может быть, он и не маньяк-убийца, но почему же тогда боится “Большого брата”? Скрывается от приставов? Не платит алименты? Живет на две семьи? Кому “охота”, чтобы его скелеты в шкафу вынесли на всеобщее обозрение. Для таковых, действительно, публичная видеофиксация встала настоящей костью в горле, ну а закладчиков, воришек и хулиганов камеры скоро и вовсе изведут под корень.

На правах рекламы

Мало кто будет спорить, что камеры существенно снижают уличную преступность

На днях в Москве установили первые дорожные камеры, которые умеют не только фиксировать проезд на “красный” или выезд за стоп-линию, но и уровень шума конкретной машины. Любители ревущих моторов вынуждены будут раскошелиться: новые камеры оснащены специальными микрофонами и датчиками, способными безошибочно определить, какая машина едет без глушителя и ревет, как реактивный лайнер. Нарушителям придется заплатить штраф.

Эта новость органично вписывается в общемировую тенденцию на усиление профилактики и раскрытия правонарушений при помощи систем видеофиксации. В одной только столице более ста тысяч камер наблюдения уже подключены к программе распознавания лиц. “Большой брат” присматривает за порядком в метро, аэропортах, на центральных улицах и в местах массового скопления людей. Похоже, бОльшая часть современного общества наконец перестала считать видеонаблюдение чем-то плохим и скорее ассоциирует его с безопасностью, чем с нарушением приватности.

Мало кто будет спорить, что камеры существенно снижают уличную преступность. Условный грабитель тысячу раз подумает, прежде чем пойти на “дело”, зная, что его “гоп-стоп” снимут в разрешении Full HD, а видео приобщат к делу. Если злодея не поймают сразу — поймают потом: сегодня практически все уличные преступления так или иначе раскрываются при помощи видео с камер.

Всевидящее око делает город безопасным и предотвращает даже мелкие пакости и бытовой вандализм. Например, в московском парке Зарядье из-за отсутствия должного контроля и видеофиксации посетители умудрились уничтожить и похитить более 10 тысяч растений всего за три дня после открытия. И это в богатой столице, где не скупятся на обеспечение безопасности.

В Челябинске путь к созданию полноценной системы контроля и мониторинга городских улиц еще очень длинный. Хотя, очевидно, что по нему в любом случае придется идти. Скажем, в прошлом году предприимчивый местный житель выкопал 200 кустов кизильника на улице Лесопарковой и преспокойно пересадил их на свой участок. Едва ли бы он стал это делать, если бы точно знал, что все его действия видны, как на ладони.

На этом фоне возникает вопрос: почему системы видеофиксации не монтируются повсеместно? Ведь, установка камер обойдется куда дешевле содержания дополнительных постов охраны, ППС и консьержей. К тому же, камера всегда на посту — не отвернется в нужный момент, не заснет и не отлучится в уборную. По словам экспертов, ситуацию существенно удорожает необходимость хранить видео.

— От онлайн-видео толка меньше, чем от видео, которое где-то хранится. А это уже совсем другой вопрос и совсем другие ресурсы. Представьте себе, какой огромный объем информации с камер необходимо архивировать. А это: серверные, электричество, системы охлаждения, работа специалистов и многое-многое другое. Конечно же, по итогам город останется только в выигрыше от внедрения видеонаблюдения, но это требует существенных трат. Кстати, мы даже не говорим, о том как дорого обходится подключение камер к системе распознавания лиц или внедрение элементов машинного обучения, чтобы устройство само “понимало”, что именно происходит на улице. Такие функции многократно удорожают проект, — отмечают специалисты компании “Интерсвязь”.

Надо сказать, что в последние годы “Интерсвязь” активно внедряет “умные домофоны”, позволяющие записывать и хранить (в течение нескольких дней) видео с камер, смонтированных прямо на дверях в подъезды. И хоть камеры домофона и не являются полноценной системой безопасности, но даже подобная мера уже помогла полицейским раскрыть не одну сотню преступлений. Звучит немного странно, но это факт — на улучшение криминогенной обстановки в миллионном городе повлияли “домофоны с глазами”. И это заставляет задуматься, а что же будет при планомерной работе в данном направлении? За ответом можно обратиться к опыту крупнейших мегаполисов, где такие проекты уже реализовали. По статистике обилие камер видеофиксации на 80% снижает уличную преступность и на 90% повышает раскрываемость. Особенно это актуально для некоторых стран, которые раньше других стали строить “безопасные” и своего рода “прозрачные” города. Например, в Китае одна камера приходится на 12 человек.

Так или иначе, но Челябинск пусть и несколько отстает от Москвы, но тоже “обречен” стать более безопасным. Во всяком случае, рядовые жители уже по-другому относятся к системам наблюдения. Победившая логика здесь очевидна: разумеется, человек имеет право на приватную жизнь, но если усердно избегает камер, то вызывает понятные подозрения у своих же соседей. Может быть, он и не маньяк-убийца, но почему же тогда боится “Большого брата”? Скрывается от приставов? Не платит алименты? Живет на две семьи? Кому “охота”, чтобы его скелеты в шкафу вынесли на всеобщее обозрение. Для таковых, действительно, публичная видеофиксация встала настоящей костью в горле, ну а закладчиков, воришек и хулиганов камеры скоро и вовсе изведут под корень.

На правах рекламы