Суд подтвердил незаконность отказа ЦКС от вывоза мусора после субботников в Челябинске

Суд заключил, что мусор после субботников обязаны вывозить по тем же договорам, что и обычные отходы с контейнерных площадок Фото: Василий Вахрин

Арбитражный суд Уральского округа заключил, что ООО «Центр коммунального сервиса» злоупотребило доминирующим положением на рынке, когда отказалось вывозить мусор после весенних субботников.

«ЦКС» в апреле-июне 2019 года отказался вывозить собранные во время весенней уборки во дворах отходы, хотя по договорам должен был это сделать.

— Такие действия ООО «ЦКС» нарушают интересы управляющих и обслуживающих организаций, поскольку они вынуждены заключать иные договоры и расходовать средства из платы за содержание и ремонт, а также интересы собственников жилых помещений в многоквартирных домах, дважды оплачивающих одну и ту же услугу, — пояснили в региональном управлении Антимонопольной службы.

В марте 2020 года «ЦКС» разослал управляющим компаниям письма о необходимости заключить на вывоз мусора после субботников отдельные договоры. В УФАС потребовали эти письма отозвать, но регоператор не подчинился.

За нарушение антимонопольного законодательства «ЦКС» оштрафовали на 100 тыс. рублей.

Региональный оператор обжаловал решение Антимонопольной службы в областном Арбитражном суде и Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде, но обе инстанции подтвердили незаконность действий компании.

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