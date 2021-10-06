В мэрии Челябинска отказались от уплотнительной застройки в центре города

Сейчас во дворе квартала заросли деревьев и гаражи. Фото: Google maps

В мэрии Челябинска отказались от уплотнительной застройки в квартале на Пушкина, Свободы, Плеханова и Тимирязева. Соответствующее постановление опубликовали на сайте. Ранее здесь планировали построить квартал с подземной стоянкой и высотным домом со встроенными группами временного пребывания.

— Постановлением администрации Челябинска № 335-п от 28.09.2021 […] признается утратившей силу документация по планировке территории, утвержденная постановлением от 13.05.2015 № 87-п […], чтобы исключить строительство новой жилой группы №3 , — говорится в ответе на запрос КП-Челябинск.

В мэрии сообщили, что утвержденный проект межевания территории разрабатывался исключительно для формирования земельных участков для эксплуатации существующих многоквартирных жилых домов, чтобы в дальнейшем благоустроить их дворовые территории.

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