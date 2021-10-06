Скорость трамваев в Челябинске вырастит за счет новых датчиков

Проект обойдется в 50 миллионов рублей. Фото: Александр АБРАМОВ

В Челябинске продолжается модернизация рельсового транспорта. В Миндортрансе предложили оснастить остановки новыми датчиками, за счет которых вырастит скорость трамваев. Проект обойдется в 50 миллионов рублей.

Работает это следующим образом: на трамвайных путях установят индукционные петли, а под асфальт — специальные датчики, которые будут распознавать автомобили. Когда пассажиры усядутся на местах, трамваю тут же будет дан зеленый свет. Так, доезжать до пункта назначения получится чуть быстрее.

Новую технологию применят на всех центральных улицах, где есть трамвайные пути, однако, оснастят всего 12 перекрестков. Больше всего повезет жителям «Северка» и «ЧТЗ», поскольку оснастят почти весь проспект Победы. объединяющий два района.

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