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Общество6 октября 2021 19:09

На открытие памятника Александру II в Челябинске пригласили потомка Романовых

Укутанный тканью монумент уже установлен на Алом Поле, но что-то рассмотреть вряд ли получится
Атаман КОРОСТЫЛЁВ
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Недавно Георгий Романов поженился в Санкт-Петербурге. Фото: Ольга Седловская | vk.com

Недавно Георгий Романов поженился в Санкт-Петербурге. Фото: Ольга Седловская | vk.com

В Челябинске проведут торжественное открытие памятника императору Александру II. Приглашение выслали Георгию Романову, потомку царской династии.

Монумент расположен возле храма Александра Невского (бывший зал камерной и органной музыки) на Алом Поле. Пока скульптура укатана темной тканью с основания и до головы, так что любопытным челябинцам придется немного потерпеть, прежде чем увидеть памятнико российскому императору.

Над момументом трудились скульпторы из Москвы.

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