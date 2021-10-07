Три человека пострадали в лобовом столкновении на перекрестке в Челябинске

Фото: ГИБДД Челябинска

Серьезная авария произошла днем 6 октября на улице Дарвина, в районе торгового центра «Маяк для дома» в Челябинске. Лоб в лоб столкнулись две иномарки, одна из них – с наклейками сервиса такси.

Как рассказали в ГИБДД Челябинска, 25-летний водитель Kia на регулируемом перекрестке не уступил дорогу ехавшему со встречного направления Daewoo.

Травмы получили водители обоих автомобилей и пассажир Kia. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Фото: ГИБДД Челябинска

Ранее лобовое ДТП произошло в Челябинске на дороге в аэропорт. Один из водителей не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

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