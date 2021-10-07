Андрей Барышев поддержал челябинцев, выступивших против строительства многоуровневой парковки в парке Гагарина

Фото: "Соцгород"

Депутаты, градозащитники, активисты и обычные челябинцы пришли на публичные слушания и выразили протест идее узаконить возможное строительство многоуровневой парковки на участке в лесу, который находится в бессрочной аренде у зоопарка. Власти намеревались изменить разрешенный вид использования, но им это не удалось.

Участники слушаний привели множество аргументов против идеи мэрии построить парковку, у которой даже пока нет инвестора. Так, депутат Елена Вахтина убеждена, что ни одна рекреационная зона не должна переводиться под строительство, а данный участок можно использовать под расширение зоопарка, ведь на это у учреждения есть разработанная концепция развития.

Тем временем инициативные челябинцы еще перед слушаниями задались вопросом, действительно ли в районе зоопарка не хватает парковочных мест. Результаты исследования на мероприятии представил Данил Девятов, который подсчитал, что со стороны улицы Труда, уже сейчас есть более трех тысяч парковочных мест, а значит новый паркинг, тем более, платный не нужен. Поэтому новая парковка, особенно если она будет платной, вряд ли будет пользоваться спросом.

После слушаний о проекте высказался и депутат Госдумы, основатель движения “Соцгород” Андрей Барышев. Он выразил надежду, что парковку, возведение которой “бесплатно лоббирует администрация”, все-таки не будут строить:

— Это по сути лес, часть парка Гагарина — легкие Челябинска, а власти решили вырубить зеленые насаждения под парковку. А ведь у нас сегодня и так дефицит — почти в три раза не хватает зеленых насаждений. Я об этом не раз говорил. Но вижу полное нежелание ситуацию исправлять, да еще усугубляют ее подобными инициативами.

В этом месте вообще не может быть многоуровневой парковки. Там предельный процент застройки — 20%, а они «втолкали» все 80%. Нагрузка на всю инфраструктуру возрастает в разы — представляете, когда на нескольких этажах будут стоять легковые машины, и затем вся грязь, соль будет тащиться в парк. Я могу только догадываться, почему мэрия это все лоббирует, и здесь, думаю, имеет место какая-то коррупционная составляющая, а не просто некомпетентность чиновников», — предположил народный избранник.