Прокуратура взяла на контроль дело о сбитом во дворе семилетнем мальчике в Челябинске

Маленький пешеход получил тяжелые травмы. Фото: ЧП | ДТП Челябинск / vk.com

Прокуратура Челябинской области взяла на контроль расследование дела о сбитом во дворе многоэтажки семилетнем мальчике. Ребенок получил тяжелейшие травмы.

ДТП произошло 1 октября воле дома № 35 на улице Агалакова в Ленинском районе. Днем Opel Corsa наехала на ребенка. За рулем находилась 41-летняя женщина. По факту аварии в полиции возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ.

Как сообщили в прокуратуре региона, травмы, полученные ребенком, могут быть квалифицированы как тяжкий вред здоровью. По данным «Комсомольской правды», у мальчика сразу диагностировали перелом таза, травмы грудной клетки, ушибы внутренних органов.

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