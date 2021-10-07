Суд избрал меру пресечения предпринимателю, подкупившего сотрудника РЖД

Второй фигурант уголовного дела сейчас в СИЗО. Фото: Олег Укладов

В Челябинске предпринимателя, которого подозревают в даче взятки железнодорожнику на 700 тысяч рублей, отправили под домашний арест до 6 декабря 2021 года. Он является директором коммерцеской организации, которая сотрудничала с РЖД.

Старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева рассказала, что подозреваемый дал крупную сумму за безукоризненное принятие исполненных работ, указанных в договоре. Коррупционер был в ответе за капстроительство.

В отношении него и сотрудника РЖД возбуждили уголовное дело. Взятка, которую он передал, превышает 700 тысяч рублей. Обоим мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы.

Второй фигурант уголовного дела на данный момент находится в следственном изоляторе.

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