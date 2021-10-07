Гендиректор «Маяка» Михаил Похлебаев развеял слухи о своем «царском» лечении от COVID-19

В соц. сетях появились теории о том, на сколько шикарно лечится в госпитале гендиректор «Маяка». Фото: Михаил Похлебаев | vk.com

Гендиректор комбината «Маяк» в Челябинской области Михаил Похлебаев развеял слухи о своем лечении в госпитале. На своей странице «Вконтакте» он написал, что лечится так же, как все. В комментариях некоторые южноуральцы уверенно заявляли, что Похлебаев лечится в царских условиях.

— Меня кормят как и всех: каши, супы, мясные блюда. Никакого отдельного питания у меня нет. Хотя некоторые люди заявляют об этом в комментариях. Я принимаю самые обычные лекарства и дышу тем же спасительным кислородом, как и другие больные коронавирусом в нашем госпитале. Нет абсолютного никакого особого курса для моего лечения тут, — пишет Михаил Похлебаев.

Похлебаев также поделился своими наблюдениями, касательно медработников отделения клинической больницы №71, в которой он лечится, отметив их тяжелую работу. Гендиректор «Маяка» закончил свое сообщение тем, что сотрудникам больницы и ковидного отделения есть еще куда расти и над чем работать.

Напомним, что несколькими днями ранее Похлебаев выложил пост о своем состоянии и заявил о заражении коронавирусом. Он рассказал, что у него выявили поражение легких, однако, на самочувствии это почти никак не отразилось. Гендиректор «Маяка» посоветовал всем южноуральцам соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения вирусом.

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