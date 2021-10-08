В Челябинской области ФСБ задержала свердловчан за попытку сбыть шесть килограммов синтетических наркотиков

Канал накрыли сотрудники УФСБ по Челябинской области. Фото: google.ru/maps

Жители Свердловской области попались на попытке сбыть на Южном Урале большую партию синтетических наркотиков. В регион он завезли шесть килограммов «синтетики», и это только то, что удалось у них изъять.

Двоих свердловчан задержали сотрудники УФСБ по Челябинской области в Каслинском районе. Как сообщили в ведомстве, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК России («Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере»). Сейчас они находятся под стражей.

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