В Челябинской области повторно объявили аукцион на строительство дороги к поселку Джабык

Дорога Джабык-Париж Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области повторно пытаются найти подрядчика для строительства автомобильной дороги к поселку Джабык. Новый аукцион объявило региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта. Заявки от участников будут принимать до 15 октября. Провести все работы по дорожному строительству необходимо до 20 декабря этого года

Напомним, на ремонт автомобильной дороги Фершампенуаз — Париж — железнодорожная станция Джабык правительство России выделило 465 млн рублей. Капитальный ремонт необходимо выполнить на 20-километровом участке. Предыдущий аукцион объявили в конце сентября, но никто не пожелал в нем участвовать.

Сделать дорогу до села Париж губернатора Алексея Текслера попросили жители поселка Джабык, чьи дома пострадали от лесных пожаров в июле этого года. Вопрос обсуждали во время визита в регион президента России. Владимир Путин поручил найти средства на капремонт.

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