ЦКС запустил в Миассе социальную акцию «Посмотри — задумайся!»

Фото: ЦКС

На улицах Миасса появились баннеры с социальной рекламой экологической направленности. Они призывают жителей города задуматься о судьбе мусора, который человек оставляет на природе, а также привлекают внимание к теме цивилизованного обращения с твердыми коммунальными отходами.

На полотнах вдоль дорог запечатлены привычные для быта человека предметы: использованные стеклянная и жестяная тара, одноразовый кофейный стакан. Все это в огромных количествах производится человечеством и при нерациональном использовании вредит окружающей среде. Региональный оператор напоминает жителям Миасса о том, что оставленное в лесу стекло пролежит без изменений более 1000 лет, жестяная банка — почти 80 лет, а одноразовый стаканчик из-под кофе — 30 лет.

Ежегодно в зоне обслуживания регионального оператора ЦКС образуется порядка миллиона тонн ТКО. Большая часть отходов размещается на полигонах. Раздельный сбор ТКО и вторичная переработка помогут снизить экологическую нагрузку на окружающую среду.

Отметим, что Миасс, где проходит акция «Посмотри и задумайся», вошел в число городов на Южном Урале, которые в ближайшее время получат федеральную и региональную поддержку на закупку новых контейнеров для организации раздельного сбора отходов на контейнерных площадках. Такие контейнеры позволят отделять стекло, металлы, пластик и бумагу от другого мусора, что в конечном итоге увеличит выборку из мусора вторсырья, которое можно будет направлять на изготовление новых полезных вещей и материалов.

Добавим, что в Миассе в перспективе планируется построить мусороперерабатывающий комплекс. Этот объект включен в территориальную схему обращения с ТКО, утвержденную Министерством экологии Челябинской области. Его появление позволит направлять на переработку больше отходов, а также значительно сократит объемы мусора, который попадает на захоронение.

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