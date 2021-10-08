Власти Челябинска взялись за проект набережной Первого озера

Облагородить на первом этапе планируют участок от спорт-школы на Хохрякова до лодочной станцию. Фото: спорт-школа "Алмаз"

В Челябинске поняли вопрос благоустройства береговой линии Первого озера в Тракторозаводском районе. Как сообщил КП-Челябинск глава района Юрий Кузнецов, идею пока только начали прорабатывать.

— Мы сейчас находимся только на первом этапе обсуждения благоустройства. Поэтому пока по срокам понимания нет, — рассказал КП-Челябинск Юрий Кузнецов. — На начальном этапе обсуждаем обустройство берега озера со стороны Северо-Востока от лодочной станции спорт-клуба «Алмаз».

Берег у "Алмаза" обустроили в 2019 году. Фото: мэрия Челябинска

Жители Тракторозаводского района очень ждут свою набережную. В 2019 году около школы олимпийского резерва по боксу «Алмаз» на Хохрякова,1 сделали новые спортплощадки с тренажерами, доступные для всех, с видом на Первое озеро. Раньше там была заросший пустырь и болото. Летом в соцсетях появилась информация, что на берег озера со стороны микрорайона Чурилово свозят строительный грунт, якобы для благоустройства берега.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru