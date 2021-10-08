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Происшествия8 октября 2021 12:55

Молодому челябинцу, избившему полицейского на Кировке, грозит пять лет тюрьмы

Мужчина недавно освободился из мест лишения свободы
Ирина ФАДЮШИНАИрина ФАДЮШИНА
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Инцидент произошел на пешеходной лице ранним утром

Инцидент произошел на пешеходной лице ранним утром

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске будут судить 24-летнего дебошира, который ударил полицейского на Кировке. Все произошло ранним утром 24 августа. Мужчина в компании других молодых людей распивали спиртное на пешеходной улице. В какой-то момент он напал на 32-летнюю женщину.

Когда дебошира попытались задержать полицейские, он пустился бежать. Силовики догнали его, но мужчина принялся яростно отбиваться.

— На требование сотрудника полиции пройти в служебный автомобиль для установления личности и составления протокола, обвиняемый нанес сотруднику полиции не менее трех ударов руками в область грудной клетки, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Молодой человек признал вину. Оказалось, что он не так давно освободился из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за совершение грабежей, и находился под административным надзором. Теперь он рискует отправиться обратно на пять лет.

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