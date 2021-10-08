Музей Аркаима в Челябинской области закрывается на ремонт

Ремонт обещают закончить к весне 2022 года. Фото: Минкульт челябинской области.

В Челябинской области проведут ремонт в музее Аркаима. С 10 октября он будет недоступен для посещения до начала следующего сезона.

Обновление коснется цоколя, первого и второго этажа. Рабочие будут менять плитку, красить музей изнутри и очищать вентиляционную систему.

— В 2019 мы ремонтировали фасад, а теперь займемся ремонтом «внутренностей», которыми не занимались с даты постройки музея — с 2005 года. За это время внутри помещения появились трещины, износилась плитка. Вот и будем устранять все эти проблемы, — сказал директор заповедника Валерий Волик.

Ремонт неспроста затеяли именно в середине осени. В это время года поток туристов и путешественников заметно сокращается. Рабочие закончат приводить музей в порядок весной 2022 года.

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