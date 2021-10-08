Музей Аркаима в Челябинской области закрывается на ремонт

Ремонт обещают закончить к весне 2022 года. Фото: Минкульт челябинской области.
В Челябинской области проведут ремонт в музее Аркаима. С 10 октября он будет недоступен для посещения до начала следующего сезона.
Обновление коснется цоколя, первого и второго этажа. Рабочие будут менять плитку, красить музей изнутри и очищать вентиляционную систему.
— В 2019 мы ремонтировали фасад, а теперь займемся ремонтом «внутренностей», которыми не занимались с даты постройки музея — с 2005 года. За это время внутри помещения появились трещины, износилась плитка. Вот и будем устранять все эти проблемы, — сказал директор заповедника Валерий Волик.
Ремонт неспроста затеяли именно в середине осени. В это время года поток туристов и путешественников заметно сокращается. Рабочие закончат приводить музей в порядок весной 2022 года.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru