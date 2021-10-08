Болеющий коронавирусом гендиректор «Маяка» в Челябинской области пообещал помочь госпиталю «кислородом»

На данный момент он лежит в госпитале с поражением легких. Фото: Михаил Похлебаев | vk.com

Заболевший коронавирусом генеральный директор ПО «Маяк» в Челябинской области пообещал помочь больнице №71 с количеством «кислородных» мест, а также в работе над потоком больных, стоящих в очередях. Об этом Михаил Похлебаев сообщил на своей странице «ВКонтакте».

— Я все еще здесь на лечении и вижу ситуацию, так сказать, изнутри. Для меня очевиден тот факт, что число кислородных мест необходимо увеличить. Также мы подключим систему ПСР и будем работать над потоком горожан в медучреждение, — заявил Похлебаев.

Гендиректор «Маяка» добавил, что комбинат уже не в первый раз оказывает помощь клинической больнице, и у них есть в этом опыт. Он рассчитывает на то, чтобы сделать работу медиков более удобной и безопасной.

Михаил Похлебаев заболел коронавирусом и лег в больницу с незначительным, как он заявляет, поражением легких. В социальных сетях южноуральцы начали делиться предположениями, что гендиректор крупного предприятия лечится в больнице «по-царски», однако, Похлебаев развеял эти слухи.

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