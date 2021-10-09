В Челябинске спасли месячного малыша с ковидной пневмонией

Сейчас малыш уже дома. Фото: ОКБ№2

В отделении патологии новорожденных и недоношенных детей ОКБ №2 в Челябинске спасли новорожденного малыша с тяжелейшей ковидной пневмонией. Об этом журналистам рассказали в больнице.

Даже взрослым бороться с коронавирусом непросто, чего уж говорить о маленьких детях. Мальчик у челябинской семьи родился недоношенным. В его истории болезни и дыхательная недостаточность, и остановка дыхания, воспаление и пневмония. До того, как попасть в ОКБ №2 месячный малыш побывал в двух больницах. Как рассказали в больнице, когда тест показал, что ребенок заболел ковидной пневмонией, его отправили в ОКБ №2.

Шесть тестов ПЦР были положительными. Казалось, что надежды нет, но врачи и медсестры старательно выхаживали маленького пациента, буквально не отходили от него. И подобранная комплексная терапия помогла — ребенок пошел на поправку. Сейчас его уже выписали домой.

— Конечно, еще понадобится реабилитация и надлежащий уход. История еще раз показывает: дети болеют коронавирусной инфекцией и порой очень тяжело. Мы счастливы, что нам удалось справиться, — рассказал заведующий ОПННД ОКБ2 Андрей Киосов.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Челябинске постоянно растет. Только за последние сутки в регионе он подтвердился у 401 человека. Трое из них школьники.

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