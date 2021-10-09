В здании депо ЧЭМК загорелась восьмитонная цистерна с нефтепродуктами

Дым видно издалека. Фото: читатель КП-Челябинск

В здании депо ЧЭМК на улице Героев Танкограда пожар. Загорелась восьмитонная цистерна с нефтепродуктами в двухэтажном кирпичном помещении. Об этом сообщают в ГУ МЧС по Челябинской области.

Фото: читатель КП-Челябинск

— Площадь пожара 100 кв. метров. Со слов администрации в здании людей нет, — уточнили в МЧС. — Работает два звена газодымозащитной службы, подано четыре ствола на тушение и охлаждение. Две автоцистерны установлены на гидрант.

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