«Трактор» во второй раз обошел «Амур» в Хабаровске

В Хабаровске «Трактор» не проигрывает уже на протяжении шести матчей. Фото: hctraktor.org

Челябинская хоккейная команда «Трактор» обошла «Амур» в повторном матче в Хабаровске. Счет 5:4 в пользу черно-белых.

Счет открыли «тигры» — форвард «Амура» Данила Файзуллин вывел хозяев вперед на пятой минуте встречи. Счет сравнял Владимир Ткачев. Несколько минут спустя «черно-белые» дважды подряд с разницей в 30 секунд реализовали большинство. До перерыва «тигры» могли отыграть одну шайбу, но после видеопросмотра судья отменил шайбу Александра Шарова.

Во втором игровом отрезке Ник Бэйлен увеличил счет. Большая часть периода из-за многочисленных удалений в составе «Амура» позволили «Трактору» большую часть периода вести в зоне «тигров».

Одну шайбу «Амуру» удалось отыграть в последнем периоде. Но Лукаш Седлак быстро восстановил преимущество в три шайбы. До сирены «тигры» усилиями Алексея Волгина и Александра Горшкова сократили отставание до минимума — 4:5.

В Хабаровске «Трактор» не проигрывает уже на протяжении шести матчей. 11 и 12 «Трактор» примет участие в двух матчах подряд во Владивостоке с «Адмиралом».

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