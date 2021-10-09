Окончены поиски рыбака на озере Увильды в Челябинской области

Тело мужчины нашли на глубине двух метров. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Спасатели обнаружили тело пропавшего во время рыбалки на озере Увильды мужчины. Об этом сообщают в поисково-спасательной службе Челябинской области.

— Сегодня во второй половине дня тело рыбака обнаружили на глубине двух метров в 150 метрах от берега, — добавили в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Напомним, мужчина пропал вчера. Его перевернутую лодки обнаружили местные жители. В ведомстве добавили, что продолжают искать рыбака, который пропал на озере Иртяш.

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