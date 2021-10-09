Видео с тушения пожара на ЧЭМК опубликовало МЧС

Огонь тушили четыре часа. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
МЧС по Челябинской области опубликовало видео с тушения пожара на ЧЭМК. Как пояснил начальник Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Челябинской области Михаил Теплых, пожарным удалось предотвратить взрыв железнодорожной цистерны.
— Всего было задействовано 65 человек и 20 единиц техники. Пострадавших нет.
Напомним, сигнал о возгорании поступил сегодня, 9 октября, в 11:22. Загорелась восьмитонная цистерна с нефтепродуктами, которая находилась в двухэтажном кирпичном здании депо. Площадь возгорания — 100 кв. метров. Открытый огонь был ликвидирован в 15:25.
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