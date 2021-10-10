Неделя в Челябинской области начнется с дождей и мокрого снега

Фото: Алексей ФОКИН

В Челябинской области в понедельник, 11 октября, ожидаются дожди и мокрый снег. Как сообщает Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура ночью при прояснении опустятся до -6 градусов. Днем воздух прогреется до +7 +12 градусов, однако дожди сохранятся. Днем возможны и порывы ветра до 11 м/c.

Синоптики также отмечают, что в Челябинске осадки маловероятны, а к среде, 13 октября, воздух прогреется до +15 градусов.

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