В Челябинской области водитель насмерть сбил пешехода и сбежал

В Кыштыме разыскивают водителя, который сбил пешехода
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
ДТП со смертельным исходом случилось в ночь на 10 октября на улице Карла Либкнехта в Кыштыме. Как рассказали в Кыштымском отделе полиции, неизвестный водитель сбил пешехода возле дома №125, а затем скрылся. Пострадавший получили тяжелые травмы и скончался на месте происшествия.
Сотрудники МВД сейчас проводят проверку. Пока не удалось ни установить личность водителя, ни идентифицировать машину, сбившую человека. В полиции обратились к свидетелям ДТП с просьбой рассказать об увиденном по телефонам 8(35151) 4-46-42, 4-46-61, 02 или, 102.
Ранее ночная авария, в которой погиб пешеход, случилась в окрестностях Коркино. Водитель также сбежал с места происшествия.
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