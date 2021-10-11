В Челябинской области водитель насмерть сбил пешехода и сбежал

В Кыштыме разыскивают водителя, который сбил пешехода Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ДТП со смертельным исходом случилось в ночь на 10 октября на улице Карла Либкнехта в Кыштыме. Как рассказали в Кыштымском отделе полиции, неизвестный водитель сбил пешехода возле дома №125, а затем скрылся. Пострадавший получили тяжелые травмы и скончался на месте происшествия.

Сотрудники МВД сейчас проводят проверку. Пока не удалось ни установить личность водителя, ни идентифицировать машину, сбившую человека. В полиции обратились к свидетелям ДТП с просьбой рассказать об увиденном по телефонам 8(35151) 4-46-42, 4-46-61, 02 или, 102.

Ранее ночная авария, в которой погиб пешеход, случилась в окрестностях Коркино. Водитель также сбежал с места происшествия.

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