В Челябинской области назначили нового заместителя прокурора

Фото: прокуратура Псковской области

Новым заместителем прокурора Челябинской области стал старший советник юстиции Сергей Левшаков. Приказ о его назначении подписал генпрокурор России Игорь Краснов.

Ранее Сергей Левшаков работал заместителем прокурора Псковской области. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, из Пскова в Челябинск его решили направить в связи с ротацией кадров.

Сергей Левшакову 60 лет, он уроженец Сахалинской области. Новый зампрокурора региона женат, у него есть дочь. В прокуратуре Сергей Левшаков начал работать в 1990 году, поступил на службу стажером следователя в Смоленской области, через 16 лет стал в том же регионе начальником отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами. Должность зампрокурора Псковской области он занимал с 2010 года. Курировал, в том числе, работу отделов по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью, мероприятия по цифровизации, а также вопросы гражданской обороны.

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