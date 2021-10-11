Работы планируют начать в 2022 году Фото: Андрей АБРАМОВ

В ближайшие два года в Челябинске покрасят троллейбусные столбы, заменят контактную сеть и подвижной состав. Миндортранс сейчас рассматривает заявку от частной компании на проведение работ в рамках концессии. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал замминистра транспорта Челябинской области Александр Егоров.

— Троллейбусная, контактная сеть долгое время никак не обновлялась, на это не выделялись средства. Сейчас мы в корне меняем эту ситуацию. В данный момент мы рассматриваем возможность заключения концессии. Подали частную концессионную инициативу, которая позволит обновить весь троллейбусный парк — и столбы, и контактную сеть, по подвижной состав, — рассказал Александр Егоров.

По его словам, заявка будет рассмотрена в ближайшие две недели, и в случае положительного решения обновление троллейбусной сети проведут в 2022-2023 годах.

Как ранее писал КП-Челябинск, речь идет о компании «Синара» — она оказалась единственной, кто желает развивать троллейбусы в Челябинске.

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