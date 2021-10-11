За день в Челябинской области выявили 404 больных коронавирусом

Сейчас коронавирусом болеют почти 11 тыс. человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом. За последние сутки медики подтвердили диагноз Covid-19 у 404 жителей региона, в том числе у пятерых школьников.

По данным областного министерства здравоохранения, сейчас коронавирусом болеют 10 тыс. 902 человека.

За день от ковидной пневмонии скончались 27 пациентов.

Всего с начала эпидемии в Челябинской области зарегистрировали 101 тыс. 886 случаев заболевания коронавирусом.

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