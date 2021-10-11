Администрация Челябинска закупит полимерные люки вместо чугунных

Гору люков нашли в пункте приема лома. Фото: мэрия Челябинска

Челябинские тепловые сети закупят 100 полимерных люков. Администрация Челябинска нашла новый способ борьбы с кражей чугунных крышек.

— Челябинские тепловые сети подписали поставку 100 полимерных люков, попробуем данные изделия в качестве эксперимента, — сообщил на аппаратном совещании в мэрии замглавы по городскому хозяйству Александр Астахов. — Также компания «Символ» предложила 50 люков, берем сейчас в безвозмездное пользование, затем берем у них еще 25. Еще на 350 люков разместили закупку.

В общей сложности администрация планирует закупить 525 новых люков.

В сентябре этого года власти Челябинска объявили войну похитителям металлических крышек с дорог и тротуаров. Мэр Наталья Котова попросила городское УВД найти банду, которая, вероятнее всего, сдает люки в лом. Полицейским удалось найти в пунктах приема металлолома 53 крышки.

Затем правоохранители задержали преступника, промышлявшего кражей люков.

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