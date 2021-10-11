Последнее видео парашютиста из Челябинска Олега Кублицкого появилось в сети

Олег Кублицкий на последних кадрах перед роковым полетом. ФОТО: кадр из видео

В сети опубликовали видео, на котором парашютисты готовятся к своему последнему полету. Самолет L-410 взлетел 10 октября в 9.05 с аэродрома Мензелинска и разбился. Из 22 человек выжили 16. Погиб и 36-летний тандем-инструктор из Челябинска Олег Кублицкий. На кадрах он не говорит ни слова. Только улыбнется в конце видео.

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Правительство Татарстана заплатит семьям погибших при крушении самолета L-410 в Мензелинском районе по одному миллиону рублей в качестве материальной помощи.

— Выплаты в оперативном порядке будет производить Минтруда Татарстана, — отметили в пресс-службе правительства региона. — Кроме того, республика готова организовать похороны и транспортировку тел погибших к месту захоронения.

Также об оказании материальной помощи из областного бюджета заявило правительство Челябинской области.

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