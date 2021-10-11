Челябинские общественники спасли подростка от принудительного лечения в психиатрической больнице

Фото: Родина

8 октября в приемную партии «Родина» обратилась жительница Челябинска: подругу ее дочери принудительно отправили в Областную психоневрологическую больницу №1. По ее словам, на девушку пожаловались сожительницы в общежитии за рассказ про мысли о суициде, которые посещали девушку в 2016-м году.

«Девочки-соседки из комнаты в общежитии вместе с руководством общежития буквально за несколько дней создали Полине И. (имя изменено в целях анонимности) настоящую и жестокую травлю, вызвав в итоге наряд полиции и скорую, сославшись на то, что она хочет покончить жизнь самоубийством. В итоге, девушку увезли в диспансер», — комментирует Антонина Бородулина, специалист штаба регионального отделения «Родины».

В срочном порядке юристы «Родины» связались с лечащим врачом Полины и руководством клиники. По словам Антонины, они были недовольны вмешательством партии, «удивляясь, почему родинцы вступились за девочку-сироту». Вместе с тем, к решению проблемы подключилась уполномоченная по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко, которая взяла ее под личный контроль.

«Девушка не из этих краев, в Перми у нее есть наставник, которому тяжело наблюдать за Полиной. Поэтому мы точно также будем следить за нее, чтобы ей ничего не угрожало», — рассказала Антонина.

После того, как информация дошла до ректора Южно-Уральского государственного колледжа и министерства здравоохранения региона, девушку выписали 11 октября «за неимением причин держать ее в лечебном учреждении». Благодаря усилиям общественности и неравнодушной мамы подруги, Полине выделили отдельную комнату в общежитии на Блюхера 3.