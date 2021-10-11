Челябинок пригласили принять участие в конкурсе «Краса Медицины 2021»

Фото: «Краса Медицины 2021»

3 недели, 3 дня в неделю — новое яркое событие! Финал в сопровождении шоу программы с фуршетом и приглашенными гостями. Все участницы получат короны, титулы, ленты, дипломы и подарки от спонсоров.

Красивые даты проведения конкурса: старт 21.10.21 и финал 12.11.21.

В программе:

— мастер-классы с известными тренерами и экспертами;

— профессиональные фотосессии;

— встреча со стилистом и визажистом;

— публикации в глянцевых журналах, съемки для ТВ;

— многочисленные подарки и призы от спонсоров;

— мастер-класс по живописи, кулинарии и дефиле;

— встреча с астрологом и многое другое!

Фото: «Краса Медицины 2021»

Важное отличие конкурса — отсутствие каких бы то ни было форматов относительно внешности. Здесь точно знают, что каждая из вас обладает удивительной уникальной красотой. Девушкам помогут раскрыть индивидуальность и почувствовать себя королевой собственного стиля.

Вы получите незабываемый опыт, участвуя в мастер-классах с самыми разными специалистами по танцам, кулинарии, этикету, живописи — организаторы оставят для вас сюрпризы!

Этапы конкурса и финальное шоу будут освещены на телевидении, в журналах, на сайтах и в соцсетях.

Организаторы гарантируют самые яркие впечатления, новые знакомства, приятные моменты! Ваши фото и видео станут украшением журнала и вашей жизни, а финальное шоу на одной из лучших площадок города навсегда останется в вашей памяти!

Вы сможете приятно удивить своих близких и друзей, насладиться их восхищенными взглядами и гордостью за вас.

Если вы готовы к незабываемым впечатлениям, к новым знакомствам и новому опыту — приглашаем вас принять участие в проекте!

ВНИМАНИЕ!

Стоимость участия для сотрудников муниципальных клиник — 20 000 рублей.

Для частных медицинских центров — 35 000.

Для партнеров журнала «Будьте здоровы» — 30 000.

Количество мест ограничено! Отправляйте заявки!

КОНТАКТЫ:

+7 (912) 796-01-11 Светлана Мисько,

+7 (908) 061-45-48 Светлана Коснырева

show-74@bk.ru

bydtezdorovi@mail.ru

show74.ru/