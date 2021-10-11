Владельцам автостоянок в Челябинске придется участвовать в аукционах

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинске начинает работать новый порядок работы автостоянок. Теперь их владельцам придется участвовать в аукционах. В противном случае право на организацию площадки для машин перейдет городу. Об этом на аппаратном совещании в администрации сообщила мэр Наталья Котова.

— Площадки должны быть размещены на аукцион начиная с этого года, — отметила глава Челябинска. — Размещение возможно либо по результатам аукциона, либо «Городская среда» будет организовывать по муниципальным тарифам.

Новый порядок депутаты гордумы приняли еще в декабре прошлого года. Однако только сейчас они начинают работать. Организатором выступает МКУ «Городская среда», с которым предприниматели должны заключить договор по результатам аукциона. Внешний вид и оборудование автостоянок по новым правилам должны соответствовать дизайн-коду.

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