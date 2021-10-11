По итогам сентября ЦКС составил антирейтинг дворов Челябинска, из которых сложно вывезти мусор

Парковка машин рядом с контейнерными площадками является одной из частых причин переполнения мусорных баков. Только в сентябре в Челябинске было зафиксировано более 600 случаев блокирования автомобилями подъездных путей к мусорным контейнерам. В антирейтинг вошли 10 дворов областного центра, где систематически наблюдаются нарушения требований парковки вблизи объектов накопления ТКО.

Показательной является площадка, расположенная по адресу пл. МОПРа, 9. В сентябре автотранспорт мешал вывозу ТКО десять раз — 1 место в антирейтинге дворов.

На второй строчке — двор в Советском районе вблизи дома № 13 по улице Ярославская. За месяц здесь было зафиксировано девять аналогичных случаев.

На третьей позиции — один из дворов в жилом комплексе Манхэттен (расположен в Центральном районе Челябинска) по ул. Александра Яковлева, 13. Автовладельцы блокировали подъездные пути к мусорным бакам восемь раз.

В антирейтинг попали также челябинские дворы с адресами: ул. Чичерина, 38 А; ул. Александра Шмакова, 26; ул. Пермская, 57; ул. Труда, 24; ул. Энгельса, 4; ул. Героев Танкограда, 61 Б; Кудрявцева, 63. В этих дворах за сентябрь было зафиксировано от пяти до семи случаев, когда мусоровоз не смог подъехать к контейнерным площадкам из-за оставленных возле них автомобилей.

Центр коммунального сервиса напоминает, что транспорт, припаркованный рядом с мусорными баками, значительно затрудняет эксплуатацию мест накопления отходов, а в некоторых случаях делает невозможным выгрузку ТКО из баков. Это приводит к переполнению контейнерных площадок и созданию антисанитарных условий. Также транспорт, оставленный около контейнерной площадки, может привести к изменению графика вывоза ТКО на других площадках.

Отметим, что по закону обеспечение беспрепятственного доступа коммунальной техники к контейнерным площадкам является обязанностью организаций, осуществляющих управление многоквартирным домом. ЦКС обращается к УК, ТСЖ и органам местного самоуправления с просьбой проводить информационную работу с населением о запрете парковки рядом с местами накопления ТКО.

Мы также просим владельцев автомобилей не парковать транспорт в узких дворовых проездах и возле баков. Только от наших общих усилий зависит чистота в наших дворах.

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