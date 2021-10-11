Ирина Гехт рассказала, с какой недели можно прививаться от коронавируса беременным

Ирина Гехт ответила на самые популярные вопросы о коронавирусе Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт в эфире радио «Комсомольская правда», отвечая на вопросы слушателей, опровергла информацию о влиянии прививки от коронавируса на репродуктивное здоровье.

— Понятно, что мифы о репродуктивном здоровье и последствиях для него — это миф и чушь, — сказала Ирина Гехт. — Достаточно просто посмотреть, как сделана вакцина от гриппа и как сделан «Спутник» — это классические каноны вирусологии. По ним сделана эта вакцина и уж точно она не несет никакого вреда для репродуктивного здоровья. Это тоже факт. Поскольку мы уже больше полутора лет в этой ситуации: люди рожают и все там нормально.

По словам Ирины Гехт, сейчас возможна вакцинация беременных после 22 недели.

— Это тоже безболезненно и возможно, — добавила она. — Потому что и груднички болеют, и мы спасаем мам. Гордость нашей медицины, что несколько женщин были спасены с поражением легких на 70-80%. Здесь медицина выкладывается на полную катушку, чтобы спасать жизни.

Введение в Челябинской области QR-кодов для посещения спортивных, культурных и досуговых мероприятий и обязательная с 11 октября вакцинация от коронавируса для ряда профессий вызвала много вопросов. Читатели оставляют их в соцсетях и присылают в редакцию. На самые популярные в эфире радио «Комсомольская правда» ответы дала первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

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