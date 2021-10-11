Ирина Гехт о введении QR-кодов в кафе и ресторанах Челябинска: «Нас беспокоят новогодние праздники»

Ирина Гехт ответила на популярные вопросы о коронавирусе Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Введение в Челябинской области QR-кодов для посещения спортивных, культурных и досуговых мероприятий и обязательная с 11 октября вакцинация от коронавируса для ряда профессий вызвала много вопросов. Читатели оставляют их в соцсетях и присылают в редакцию. На самые популярные в эфире радио «Комсомольская правда» ответы дала первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

— Дает ли QR-код вакцинация «Спутником Лайт»?

— Безусловно дает, — заверила Ирина Гехт. — Как только завершен цикл вакцинации (а «Спутник Лайт» предполагает завершенный цикл вакцинации), сразу же все данные появляются на портале Государственных услуг, и человек получает QR-код.

— Будут ли пускать с QR-кодом после перенесенного коронавируса?

— У нас есть возможность получить QR-код на портале Госуслуг через те данные, которые загружают туда медицинские организации. Поэтому такой QR-код для посещения массовый мероприятий тоже считается. Он прописан во всех постановлениях — либо вакцинированные, либо переболевшие не далее чем шесть месяцев до момента посещения мероприятия.

— Прошло полгода с даты прививки. QR-код уже недействителен?

— Дело в том, что он действителен. Но эпидемиологи все-таки рекомендуют повторную вакцинацию через шесть месяцев с учетом того, что эпидпроцесс в активной фазе. Штамм дельта достаточно агрессивен. Он более вирулентен по сравнению с предыдущим уханьским штаммом. Поэтому здесь рекомендации все-таки по прошествии шести месяцев вакцинироваться повторно. Это можно сделать, кстати, «Спутником Лайт». Это очень удобно. Эта вакцина очень хорошо подходит для тех, кто уже переболел и для ревакцинации. Это достаточно быстро и комфортно для людей.

— Изменился ли состав вакцины после появления штамма «Дельта»?

— Нет, состав вакцины не изменился. Но проводились клинические испытания, которые подтвердили эффективность вакцины и в отношении штамма «Дельта». Наиболее эффективной признан «Спутник», почему и рекомендуют начинать вакцинацию, то делать это им.

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

— Есть ли смысл переключаться с одной вакцины на другую?

— Тут нет устойчивых мнений на этот счет. Я ревакцинировалась «КовиВаком», то есть у меня получились разные вакцины. На тот момент еще не было в регионе «Спутника Лайт». Если бы он тогда был, думаю, выбрала бы его. Но «Спутник» тоже подходит для ревакцинации и не вызывает осложнений.

— Может быть эффект привыкания к вакцине?

— Нет. У нас же достаточно стандартные вакцины те же от гриппа. И у нас же не вызывает привыкания вакцина «Совигрипп», которой мы вакцинируемся ежегодно. Поэтому здесь речь идет только о выработке антител к конкретному вирусному штамму.

— Почему чиновников не штрафуют за выложенные в соцсетях фото с мероприятий без масок?

— Я, если честно, не слышала, чтобы штрафовали рядовых граждан. Но крупные официальные мероприятия предполагают сдачу ПЦР-теста на коронавирус, причем не единожды и соответственно QR-коды. То, что Алексей Леонидович Текслер выезжает в регионы всегда в маске — это абсолютно точно. От руководителей мы тоже требуем ношения масок. Это обязательно. Обратим на это внимание еще раз.

— Могут ли в Челябинской области расширить список мест, где для входа потребуют QR-код? Больше всего волнуется общепит.

— Правильно делают. Потому что мы следим за развитием эпидситуации. Если вы видите, свободный коечный фонд балансирует каждый день на грани. Число госпитализаций не уменьшается. Тяжесть течения болезни, а значит и длительность пребывания пациентов больнице тоже велика, на сегодняшний день. Если в прошлую волну говорили о 10-11 днях, то сейчас с учетом дыхательной недостаточности люди находятся на больничной койке три и более недель.

Поэтому, исходя из эпидситуации, возможно принятие мер и в отношении других отраслей. Нас очень беспокоят, например, новогодние предстоящие праздники. Они не за горами, на самом деле. Все корпоративы, которые нам дают всплеск заболеваемости, как правило, приходятся на новогодние праздники. Поэтому соответственно сейчас, наблюдая за ситуацией, не исключаю, что дополнительные решения в части QR-кодов могут быть приняты.

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

— Есть надежда, что к Новому году ситуация стабилизируется?

— По мнению эпидемиологов, эта ситуация продлиться где-то в среднем до середины декабря. Безусловно все будет зависеть от той иммунной прослойки, которая складывается в популяции за счет вакцинации. Если бы мы, конечно, более ответственно отнеслись к этому в июле и августе, когда была возможность привиться, она была бы больше. Но период летних отпусков совершенно расслабил основную массу, и эти решения не были приняты. Поэтому сейчас очень важным стало введение обязательной вакцинации для достижения 80-процентной иммунизации с учетом переболевших и ревакцинированных, чтобы волна остановилась.

Всплеск интереса у людей был в момент введения QR-кодов в Москве и для поездок на юг страны, но отказ от этих решений вселил в людей надежду, что все не так страшно и можно вакцинацию отложить на потом. Но, к сожалению, жизнь демонстрирует совершенно иное.

— Увеличилось ли число желающих сделать прививку после введения обязательной вакцинации и QR-кодов в Челябинской области?

— Да. Очереди не выстраиваются, но для сравнения в предыдущие выходные за два дня было 900 вакцинированных, а в минувшие — 2000. Плюс мы, когда говорили о QR-кодах, ранее при среднем темпе вакцинации в 3000 человек в сутки увидели в минувшую пятницу цифру в 3900. Некоторое увеличение есть. Надеюсь, что возможность вакцинироваться сейчас в ТРК, прямо на работе по договоренности предприятий с медорганизациями, чтобы процесс был комфортен для сотрудников.

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

— Молодежь опасается за репродуктивное здоровье. Есть ли влияние вакцины на него?

— Мы видим осложнения на сердечнососудистую систему, колоссальную утомляемость и усталость, ухудшение когнитивных способностей, в частности памяти. Об этом говорят все, в том числе молодые. А студентам еще учиться и вести активный образ жизни. Понятно, что мифы о репродуктивном здоровье и последствиях для него — это миф и чушь. Достаточно просто посмотреть, как сделана вакцина от гриппа и как сделан «Спутник» — это классические каноны вирусологии. По ним сделана эта вакцина и уж точно она не несет никакого вреда для репродуктивного здоровья. Это тоже факт. Поскольку мы уже больше полутора лет в этой ситуации: люди рожают и все там нормально.

Сейчас возможна вакцинация беременных после 22 недели. Это тоже безболезненно и возможно. Потому что и груднички болеют, и мы спасаем мам. Гордость нашей медицины, что несколько женщин были спасены с поражением легких на 70-80%. Здесь медицина выкладывается на полную катушку, чтобы спасать жизни.

Но медицина работает в этом режиме уже полтора с лишним года. Это колоссальная нагрузка и выгорание медработников. Но все можно предотвратить и пусть в управляемое русло, предотвратить нарастание эпидемии, сделав прививку. Это возможность стабилизировать ситуацию и дать возможность передышки для медицины.

— Ставить ли прививку тем, кто уже переболел коронавирусом на ногах?

— Если человек переболел больше полугода назад, вакцинироваться нужно обязательно. Наличие антител не являются противопоказанием к прививке. По мнению эпидемиологов, антитела, которые складываются с течением болезни, когда сталкиваются с вирусом, дают достаточно долгий ответ. То есть иммунитет, который формируется за счет вакцинации, гораздо более активный и реагирующий на антитела.

Даже по своему примеру могу сказать: побывала в Москве на большом форуме, на котором было очень много людей, не все из которых, к сожалению, были в масках. Вернувшись на работу, почувствовала слабость. Температуры не было. Это состояние усталости и боли в горле длилось два дня. ПЦР при этом был отрицательный, но антитела с 16 выросли до 70. Это свидетельство того, что вакцина работает, иммунитет был включен и выработал дополнительно еще антитела.

Но насколько быстро они вырабатываются, настолько быстро и падают до того значения, которое дает вакцина. Поэтому у переболевших антитела, как говорят, эпидемиологи, менее активны. Плюс клетки памяти и включение может занять продолжительное время. Вакцина — самая надежная защита.

Наличие антител в период вакцинации не приводит к их наложению и негативным последствиям. Это показывает и опыт европейский стран, в том числе. Кстати, иностранцы считают «Спутник» лучшей вакциной и ждут, когда откроют туры в Россию для вакцинации. В Европе убеждение, что «Спутник» лучше, чем Pfizer у простого населения.

В Европе все стали и привились, а у нас процесс вызывает нелепые истории. Напоминает Средневековье, когда мы начинаем придумывать то, что на самом деле не существует. Да, была быстро создана вакцина. Но они всегда создаются быстро, когда возникает угроза жизни популяции. Так же быстро создавалась вакцина от полиомиелита, есть и ряд других примеров. Давайте вспомним, что победить корь, полиомиелит, туберкулез и ряд других заболеваний мы смогли только благодаря всеобщей вакцинации. Поэтому не вспоминаем сейчас про эти болячки. Здесь такая же история, но почему-то она вызвала такой шквал сомнений. Это данность, которая с нами на несколько лет. Чем мы будем активнее вакцинироваться, тем меньше шансов будет у коронавируса мутировать, тем быстрее мы сможем от него отказаться. Но мы не понимаем, что свои отрицанием даем возможность вирусу распространяться, мутировать, приспосабливаться и создавать новые штаммы.

В Европе уже есть «Дельта Плюс», в Америке — «Йота», которая дает плюс 88% летальности. Это очень серьезный штамм. Пока мы сомневаемся, вирус продолжает распространяться.

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

— Есть ли очереди КТ?

— КТ проходит по записи, вопросов не возникает. Налажена маршрутизация пациентов. В течение суток пациент получает исследование, если необходимо.

— Хватит ли для всех вакцины?

— Есть месяц для обязательной вакцинации, поэтому к очередям это, думаю, не приведет. Вакцины более чем достаточно, почти 400 000 доз в медицинских организациях Челябинской области есть. Поставки достаточно регулярные. Проблем не возникнет.

— Прививку сделал, а QR-код не пришел. Как проконтролировать, что отметку сделали и не произошло ошибки?

— Объем работы у медицинских организаций большой. И не всегда информация заносится день в день. Как правило, это происходит на следующий день либо поздно вечером в тот же день. Если есть такой вопрос, нужно подойти к человеку в кабинет, где вакцинировались.

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