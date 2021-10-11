Челябинца, отправившего фото Гитлера на сайт «Бессмертного полка», оштрафовали на 60 тыс. рублей

Фото: СУ СКР по Челябинской области

В Челябинске вынесли приговор 29-летнему молодому человеку, который разместил анкету с фотографией нацистского преступника на сайте «Бессмертного полка». Он признан виновным в реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ).

Как сообщала ранее «Комсомолка», 5 мая этого года он отправил анкету с фотографией Адольфа Гитлера, подписав именем Андрея Александровича Гитенко. Модератор акции «Бессмертный полк» заблокировал заявку.

— Своими действиями злоумышленник совершил публичное оправдание нацизма путем отрицания фактов, установленных приговором Международного военного трибунала, — прокомментировала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Ранее молодой человек принес публичные извинения. Видео опубликовал Следственный комитет.

Суд назначил челябинцу наказание в виде штрафа 60 тыс. рублей. При том, что данная статья предусматривает штраф до 3 млн рублей (или доход за три года) и даже реальный срок — до трех лет.

Смотреть видеосюжет СК выложил видео с извинениями челябинца, опубликовавшего фотографию нациста на сайте «Бессмертного полка»

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