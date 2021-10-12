В аварии с маршруткой в Челябинске пострадала пассажирка

Фото: ГИБДД Челябинска

Авария с участием маршрутного такси №17 случилась днем 11 октября на улице Воровского в Челябинске.

Как рассказали в ГИБДД города, 37-летняя женщина на Ford выезжала с территории автозаправочной станции. Она не уступила дорогу автобусу, ехавшему по крайней левой полосе. Произошло столкновение.

С места аварии в больницу увезли двух человек: водителя Ford и 21-летнюю пассажирку маршрутки.

Напомним, в тот же день в Челябинске случилось сразу да ДТП с переворотом.

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