В аварии с маршруткой в Челябинске пострадала пассажирка

Фото: ГИБДД Челябинска
Авария с участием маршрутного такси №17 случилась днем 11 октября на улице Воровского в Челябинске.
Как рассказали в ГИБДД города, 37-летняя женщина на Ford выезжала с территории автозаправочной станции. Она не уступила дорогу автобусу, ехавшему по крайней левой полосе. Произошло столкновение.
С места аварии в больницу увезли двух человек: водителя Ford и 21-летнюю пассажирку маршрутки.
Напомним, в тот же день в Челябинске случилось сразу да ДТП с переворотом.
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