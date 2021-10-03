Южноуральским учителям и врачам повысят зарплаты

Ключевым событием для южноуральских бюджетников на уходящей неделе стало повышение зарплат. Об этом пишет городской телеграм-канал «Челябушка».

Сотрудники областных государственных учреждений отныне будут получать на 5,2% больше. В том числе выросли оклады педагогов, медиков, работников социальной сферы и культуры.

— Что мы видим в этой новости? Что президентские указы исполняются исправно. Данное решение правительства коснется 85 тысяч человек, — добавляют авторы паблика. — Кроме того, региональные власти порекомендовали по аналогии увеличить зарплаты бюджетникам муниципального уровня, а это еще 126 тысяч.