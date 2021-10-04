Предприятия Южного Урала сократят углеродные выбросы

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Челябинскую промышленность всерьез начали готовить к сокращению углеродных выбросов: регион подключается к госпрограмме по декарбонизации в рамках мирового перехода на альтернативные источники энергии. Как сообщает паблик о жизни города «Челябушка», план действий утвердят в Минпроме до конца года. Предприятия, работающие на экспорт, приступили к оценке будущего низкоуглеродного развития.

В качестве альтернативы Южный Урал представит водородные технологии, рассчитывая стать «пилотом» по их внедрению в промышленности. Полем для экспериментов будет профильный кластер межуниверситетского кампуса, в НПО «ЛУЧ» (входит в ГК «Росатом») создадут первую установку для производства водорода. Ранее были анонсированы проекты карбоновых ферм и полигона.

— Попутно в Минпроме продумывают меры поддержки заводов. По словам министра Павла Рыжего, нужны стимулы для экономики к сокращению углеродных выбросов с учетом нового налога на импорт в ЕС, — добавляют авторы телеграм-канала. — По прогнозам, он повлияет на поставки из России черных металлов, стали, алюминия и труб, а это уже напрямую касается наших экспортеров, в том числе «ММК», «ЧМК» и «ЧТПЗ».