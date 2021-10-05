Медики бьют тревогу: на Южном Урале растет заболеваемость коронавирусом

В Челябинской области развернули новый ковидарий — на базе больницы в Коркино. Как сообщает городской паблик «Челябушка», судя по формулировкам, это может быть не последний такой маневр. Ранее вице-губернатор Ирина Гехт сообщила, что коечный фонд заполнен на 98%. Число зараженных превышает 10 тысяч. Медики бьют тревогу: у многих развитие болезни идет быстрее, уменьшился инкубационный период, средняя форма быстро превращается в тяжелую. Обстановка гораздо напряженнее, чем прошлой осенью при второй волне пандемии.

— И вот уже не кажутся излишними (а для кого-то, может быть, возмутительными) ограничения в виде обязательных QR-кодов для посещения разного рода мероприятий, — добавляют авторы «Челябушки».

По данным регионального минздрава, за последние сутки диагноз Covid-19 подтвердили у 395 жителей региона. По данным регионального министерства здравоохранения, сейчас на лечении находятся 10 тыс. 456 больных коронавирусом. За все время с начала эпидемии Covid-19 заболели 99 тыс. 882 жителя Челябинской области.