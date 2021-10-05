Челябинск
ФотоВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество5 октября 2021 13:25

Челябинск в лидерах городов России по снижению вредных выбросов

Второе место занял Магнитогорск
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

Теперь уже и федеральное Минприроды признало успехи Челябинска в снижении выбросов в воздух от стационарных источников. Об этом, в частности, говорится в докладе по состоянию и охране окружающей среды России. Ранее устойчивую тенденцию фиксировали аудиторы местной КСП, напоминает телеграм-канал «Челябушка».

По сведениям из доклада, в 2020 году наш город стал лидером, показав снижение на 18,2 тысячи тонн (13%) по сравнению с 2019-м. Вторым, что очень отрадно, прописан еще один южноуральский город — Магнитогорск. Там выбросы предприятий сократились на 19,6 тысячи тонн (9,5%).

— Разумеется, во многом благоприятный результат проявился как последствие модернизации оборудования на заводах, — отмечают авторы паблика. — Вот что бывает при грамотном диалоге власти и бизнеса.