Челябинск в лидерах городов России по снижению вредных выбросов

Теперь уже и федеральное Минприроды признало успехи Челябинска в снижении выбросов в воздух от стационарных источников. Об этом, в частности, говорится в докладе по состоянию и охране окружающей среды России. Ранее устойчивую тенденцию фиксировали аудиторы местной КСП, напоминает телеграм-канал «Челябушка».

По сведениям из доклада, в 2020 году наш город стал лидером, показав снижение на 18,2 тысячи тонн (13%) по сравнению с 2019-м. Вторым, что очень отрадно, прописан еще один южноуральский город — Магнитогорск. Там выбросы предприятий сократились на 19,6 тысячи тонн (9,5%).

— Разумеется, во многом благоприятный результат проявился как последствие модернизации оборудования на заводах, — отмечают авторы паблика. — Вот что бывает при грамотном диалоге власти и бизнеса.