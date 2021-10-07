На форуме 100+ TechnoBuild презентовали проекты реновации в Челябинске

Фото: t.me/chelyabushka

Невероятно актуальную презентацию привезли челябинцы на строительный форум 100+ TechnoBuild в Екатеринбург — это проекты реновации в высокой степени готовности, по которым региональным Минстроем уже подписаны документы.

Как сообщает телеграм-канал о жизни города «Челябушка», в границах Копейского шоссе, улиц Обуховской, Туркменской и Уральской (Ленинский район) перед КРТ предусмотрено расселение старых многоквартирников. В Советском районе переделка коснется участка, объединяющего улицы Карла Либкнехта, Кирова, Орджоникидзе, Цвиллинга, Овчинникова и Елькина (там сейчас склады и гаражи). В Калининском (Кашириных, Ижевской и Вандышева) — сначала предстоит снести Каширинский рынок и только потом застраивать.

— Ясность у презентованных проектов предельная, в совокупности они должны выдать под ключ почти 750 тысяч «квадратов» жилья, — добавляют авторы паблика. — Более того, оказывается, в работе по КРТ в городе уже 32 участка — темпы внедрения программы бодрые.