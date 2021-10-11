Обязательная вакцинация в Челябинске: кто должен в первую очередь привиться от Covid-19

Горячие споры относительно вакцинации в Челябинской области сегодня прекращаются — вступило в силу постановление местного Роспотребнадзора об обязательных прививках для широкого круга сфер. Среди них — образование, медицина, торговля, госслужба, транспорт, общепит. Ориентировочно оба компонента люди должны получить к 11 декабря. Власти уверяют, что доз хватит на всех.

— Принять решение санитарное ведомство вынудило то, что ситуация с коронавирусом оценивается как неблагополучная, за неделю прирост заражений ускорился на 4%. Южный Урал далеко не первым пошел на крайнюю меру, — рассуждают авторы городского паблика «Челябушка». — Можно, сказать, что откладывали до последнего с надеждой на добрую волю населения. Итог печален: мы в списке территорий с низким процентом привитых и высокой смертностью.

Напомним, на минувшей неделе количество заболевших за сутки перешагнуло за 400 человек. За все время эпидемии в регионе коронавирусом заболели более 100 тысяч человек.