Врач-инфекционист рассказал о снижении фертильности после тяжелого COVID-19

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В начале пандемии была информация, что COVID-19 может влиять на фертильность. Это вызвало беспокойство у людей, планирующих беременность. Что известно о влиянии COVID-19 на фертильность спустя 1,5 года пандемии? Можно ли предотвратить негативные последствия? Об этом рассказал Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь».

Может ли COVID-19 повлиять на фертильность женщин и мужчин? Что известно на данный момент?

SARS-CoV-2 влияет на репродуктивную функцию и женщин, и мужчин. Все механизмы этого влияния еще не выяснены, так как прошло мало времени для накопления данных. Совершенно точно, что тропность данного вируса к эндотелию (клеткам внутренней оболочки сосудов) с последующим повышенным риском тромбообразования может оказать влияние и на репродуктивную функцию. Если есть нарушения кровотока, неважно в каком органе, соответственно, есть нарушение функции этого органа. Легкие это, почки, или яичники — вопрос вторичный, главное то, насколько эти нарушения выражены. Прямое влияние вируса на клетки половых органов изучается. Вероятно, влияние есть, так как рецептор ACE, к которому прикрепляется коронавирус, там также присутствует. Пока явное прямое воздействие вируса не доказано.

Вирусов, действующих прицельно на яичники и снижающих овариальный резерв, нет. Однако любая тяжелая инфекция, в том числе вирусная, может оказать влияние на функцию яичников и яичек. Даже «локальные» вирусные инфекции, передающиеся в том числе половым путем (например, генитальный герпес), могут повлиять на способность к деторождению вне зависимости от пола. Вирус может спровоцировать воспалительный процесс в каком-либо отделе половой системы, который закончится появлением рубцовых изменений. Яркий пример — вирус эпидемического паротита («свинка»). До всеобщей вакцинации это была достаточно часто встречающаяся болезнь, в основном протекающая нетяжело. Но иногда одним из проявлений у мальчиков был орхит (воспаление яичек), вызванный именно вирусом паротита. Очень часто он заканчивался бесплодием.

Есть ли какие-то специфические симптомы в течении COVID-19, которые должны насторожить тех, кто в данный момент беспокоится о фертильности?

Никаких специфических симптомов нарушения фертильности в процессе течения COVID-19 не будет, независимо от тяжести заболевания. Если болезнь протекает тяжело, естественно, будет снижение либидо (организму не до того) той или иной длительности. Однако это не свидетельствует о снижении фертильности.

Как можно оценить влияние COVID-19 на фертильность?

Пандемия коронавируса длится 1,5 года. Это небольшой срок для оценки последствий на масштабном уровне. Фертильность — это способность зачать ребенка, выносить его и родить. Бесплодием называют не наступление беременности без каких-то явно влияющих внешних факторов в течение более 6 месяцев. Тяжелый COVID-19 — это явно влияющий внешний фактор. Что нужно сделать ученым, чтобы оценить влияние вируса на фертильность?

1) выделить группу здоровых (фертильно полноценных) до заболевания людей,

2) оценить то, как они перенесли COVID-19,

3) наблюдать за тем, как они восстанавливают фертильность.

Такое исследование требует много времени и ресурсов, поэтому для глобальных оценок прошло еще мало времени.

Кроме того, есть понятие «временное снижение фертильности»: оно безусловно возникает после тяжелых форм COVID-19, как, собственно, и после тяжелых форм любой инфекции (организму не до размножения). Определенное значение играет также агрессивная терапия тяжелых форм заболевания (гормоны немалыми дозами, моноклональные антитела и прочее), также оказывающая негативное влияние на фертильность.

Как можно предотвратить возможные проблемы с фертильностью?

Исходя из того, что на сегодняшний день есть данные о временном снижении фертильности после тяжелых форм COVID-19 — пройти вакцинацию. На данный момент нет специальной терапии по профилактике снижения фертильности, так как во время пандемии другая задача — спасти жизнь. Все, что нам доступно сейчас — возможность предотвратить тяжелое течение заболевания, а это уже немало.

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