Челябинский холдинг «Сигма» вошел в число лучших экспортеров страны и стал первым в своей номинации

Челябинская региональная компания «Сигма» стала победителем Всероссийского конкурса «Экспортер года». Крупнейший на Урале холдинг по производству и продаже растительных масел занял первое место в номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» в категории «малое и среднее предпринимательство». Победа южноуральской аграрной компании еще раз подтвердила статус Челябинской области не только как промышленного, но и сельскохозяйственного региона России.

8 октября 2021 года Федеральная конкурсная комиссия определила 13 победителей в 12 номинациях Всероссийского конкурса «Экспортер года». Призеры были выбраны из 79 претендентов — победителей окружных этапов конкурса. Торжественное награждение состоится 10 декабря в Москве, в рамках форума «Сделано в России».

Конкурс проводит Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ), в состав комиссии входят представители профильных министерств, институтов развития и крупнейших бизнес-сообществ.

«Интерес к конкурсу «Экспортер года» ежегодно растет, мы получили более 1800 заявок от экспортеров, чьи успехи заслуживают уважения и восхищения. Эти компании смогли не только выдержать бурю пандемии, но и прочно занять свое место на глобальном рынке. Уверена, что звание «Экспортер года» поможет нашим компаниям развиваться более активно, интенсивно и конкурентно, масштабируя экспортную географию и увеличивая объем продаж», — заявила генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина.

В числе победителей конкурса — еще одна южноуральская компания, специализирующаяся на оптовой торговле автомобильными деталями и грузоперевозках — ООО «АвтоЭкспорт» из Миасса.

Как отметила заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Инна Подшивалова, возделывание масличных культур и производство масложировой продукции является приоритетным направлением развития экспортного потенциала аграрного комплекса региона.

— Премия «Экспортер года», ежегодно проводимая в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», стала новой площадкой компании для проверки экспортного потенциала компании, — говорит ее руководитель Александр Махров. — Все эти годы «Сигма» проводила брендинг на рынках присутствия, проводила маркетинговые кампании, принимала участие в выставочных мероприятиях, что позволило сфокусировать стратегию в области развития внешней торговли. Опыт эффективного управления экспортными проектами и дальше будет использоваться холдингом для более глубокого проникновения как на существующие рынки сбыта, так и для разработки новых направлений продаж.

Продукция компании «Сигма» широко представлена на отечественных и зарубежных рынках. Экспортные поставки осуществляются в страны СНГ: Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Армению, Таджикистан, Грузию, Беларусь; страны Балтии: Литву, Эстонию, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья: Монголию, Китай, Афганистан, Турцию.

Несмотря на то что в Челябинской области находится только часть производственных мощностей холдинга «Сигма» по производству (розливу) растительных масел (еще часть производственных мощностей сосредоточена в Башкирии), деятельность компании в свое время стала стимулом для значительного расширения посевов масличных культур в регионе. Если в 2010 году посевная площадь масличных в Челябинской области составляла 20,9 тыс. га, то в 2021 году она составила 312 тыс. га. Несмотря на засуху, в этом году в области впервые планируется собрать 180 тыс. т семян масличных культур — подсолнечника, льна, рапса, сои.

Выращенную продукцию сельхозпредприятия реализуют на предприятия Челябинской области и Башкирии, часть маслосемян идет на экспорт. По словам Инны Подшиваловой, благодаря деятельности ведущих компаний-экспортеров — «Сигма», «Ресурс», «Макфа», «Союзпищепром» — Челябинская область занимает первое место в УрФО по экспорту продукции АПК.

Премия «Экспортер года» учреждена Правительством Российской Федерации и входит в перечень мер национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который был разработан во исполнение указа президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Конкурс проводится среди крупных компаний, компаний малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей, достигших наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.