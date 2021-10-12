Челябинок пригласили на бесплатный форум селфмам

Фото: SelfMama Forum
Границы дозволенного. Между «надо» и «хочу» – это тема 13-го SelfMama Forum.
Когда: 30 октября 2021 г. Где: офлайн в Челябинске и еще в 18 городах мира. Кто организует: команда SelfMama и участницы SelfMama Практика. Кто выступает: лучшие эксперты по женской карьере, психологии и родительско-детским отношениям.
В этом году на форуме поговорят о балансе между «надо» и «хочу» в жизни современной женщины: здоровый эгоизм, наши желания и внутренняя опора; границы в отношениях с ребенком, как основа гармоничных отношений; границы между работой и личной жизнью, правила цифрового мира.
Форум бесплатный, как и всегда. Регистрация по ссылке.
Кстати, пригласите на форум подруг, мам, бабушек, племянниц и сестер. Миру нужно больше селфмам!
До встречи на SelfMama Forum!
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