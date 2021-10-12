Челябинок пригласили на бесплатный форум селфмам

Фото: SelfMama Forum

Границы дозволенного. Между «надо» и «хочу» – это тема 13-го SelfMama Forum.

Когда: 30 октября 2021 г. Где: офлайн в Челябинске и еще в 18 городах мира. Кто организует: команда SelfMama и участницы SelfMama Практика. Кто выступает: лучшие эксперты по женской карьере, психологии и родительско-детским отношениям.

В этом году на форуме поговорят о балансе между «надо» и «хочу» в жизни современной женщины: здоровый эгоизм, наши желания и внутренняя опора; границы в отношениях с ребенком, как основа гармоничных отношений; границы между работой и личной жизнью, правила цифрового мира.

Форум бесплатный, как и всегда. Регистрация по ссылке.

Кстати, пригласите на форум подруг, мам, бабушек, племянниц и сестер. Миру нужно больше селфмам!

До встречи на SelfMama Forum!

За новостями следите в инстаграм-аккаунтах форума:

@selfmamaforum @mamaforum_che