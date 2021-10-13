Приглашаем на VIII Неделю конкуренции в Челябинской области, приуроченную к 30-летию Челябинского УФАС России

Фото: Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области совместно с рядом общественных и некоммерческих организаций приглашает на мероприятие, посвященное антимонопольному регулированию и защите конкуренции.

На протяжении недели на разных площадках пройдут следующие мероприятия:

25 октября в 14:00 — круглый стол «Развитие конкуренции в Челябинской области».

Место — "Территория Бизнеса" (ул. Российская, 110, Челябинск).

Чем может быть полезно: возможностью задать вопрос представителям УФАС или поставить на обсуждение имеющуюся в деятельности антимонопольного органа проблему.

26 октября 14:00 - «Антимонопольный комплаенс, или Зачем нужен свой собственный антимонопольный орган».

Место — Radisson Blu Hotel (ул. Труда,179, Челябинск).

Практические кейсы, рекомендации бизнесу о способах предупреждения нарушений антимонопольного законодательства

Чем может быть полезно: получением ответов на вопросы: «Что такое комплаенс и для чего он нужен?», информацией о том, как это делать и какие ресурсы потребуются, знакомством с людьми, владеющими алгоритмами внедрения комплаенса.

27 октября 14:00 — «Недобросовестная конкуренция и нарушения рекламного законодательства».

Место — Школа бизнеса (MBA) ЮУрГУ (ул. С.Кривой, 79 А, Челябинск).

Чем может быть полезно: актуальными способами борьбы и практическими кейсами по защите от копирования товарных знаков, фирменных наименований, упаковок, некорректного сравнения, а также иных форм недобросовестной конкуренции. Бизнес и антимонопольный орган поделятся собственным опытом.

Вторая часть конференции будет посвящена недобросовестной рекламе и формам ее проявления. Актуально для тех, кто играет на розничном рынке.

28 октября 14:00 — вебинар «Изменения в законодательстве о контрактной системе и законодательстве о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Место — онлайн-площадка «Территории Бизнеса».

Чем может быть полезно: информацией о нововведениях, которые существенно изменяют сферу государственных, муниципальных и корпоративных закупок в целях повышения прозрачности процедур. Особенностями участия в закупках и регулирования антимонопольного органа.

29 октября 14:00 — онлайн-семинар «Нарушения антимонопольного законодательства органами власти».

Место — Министерство сельского хозяйства Челябинской области (онлайн).

Чем может быть полезно: максимально подробным объяснением о том, какие нарушения антимонопольного законодательства чаще всего допускаются, как их не повторить, избежать и предупредить.

Информация обо всех мероприятиях также на сайте Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области.

Зарегистрировать свое участие в мероприятиях вы можете по ссылке.