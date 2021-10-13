Эксперты проекта «Красота в тебе» покажут результат преображения первой героини

Фото: проект "Красота в тебе"

Финал первого сезона международного социального проекта «Красота в тебе» состоится 14 октября в Челябинске. Именно здесь сравнят «до» и «после». Эксперты расскажут, какие процедуры проведены, и, конечно, своими впечатлениями поделится героиня 1-ого сезона.

С середины августа, в течение двух месяцев, эксперты абсолютно бесплатно работали с героиней. Практически каждый день проходили встречи с мастерами красивой медицины, стоматологии, бьюти-индустрии, а также другими специалистами. Каждый — среди лучших в своем деле.

События отражены в инстаграм — в постах, сторис, видео, прямых эфирах.Не только в аккаунте проекта @krasota_v_tebe74, а и в аккаунтах экспертов и героини. Это непрерывный живой процесс, показанный с разных сторон. Зрители видят репортаж не в то время, когда все уже состоялось и программа смонтирована, а наблюдают пошагово. Даже эксперты со 100% точностью не могут предсказать результат, они бросили вызов сами себе, но их уверенность строится на опыте и профессионализме.

Фото: проект "Красота в тебе"

Проект создан с целью повысить градус позитива, добра в затянувшееся пандемийное время. Дать вдохновение жителям города и даже самим экспертам в непростой психологической ситуации. Помочь увидеть прекрасное здесь и сейчас, несмотря на сложности. А еще показать, что в Челябинске малый бизнес не в упадке, он готов восхищать качеством услуг, постоянно развиваться.

Любой житель Челябинской области может стать героем проекта. Для этого нужно заполнить анкету, где он расскажет о себе и зачем ему преображение. На офлайн кастинг по выбору экспертов приглашаются 10 претендентов, из которых выбирают героиню/героя сезона. В течение года проведут 4 сезона. Зрители получают бесплатные консультации экспертов и участвуют в розыгрышах подарков от них. Прием заявок на участие во втором сезоне осуществляется до 14 октября.

Первый сезон собрал более 270 анкет. Организаторы искали яркую личность, очень заинтересованного человека, живущего в современном темпе. Героя, который способен стать членом команды и работать над задачей сообща с экспертами. Миссия — показать, как внешние и внутренние перемены отразятся на жизни человека, дадут импульс, который еще и вдохновит других. Первой героиней стала жительница Челябинска Алена Вериго, PR-специалист. Она поделилась, что в 45 лет мечтает освежить природные черты, без искусственности. Это не так просто, ведь на рынке работают специалисты разного уровня. Даже звезды не застрахованы от неудачного преображения. Также она хочет доказать многим, что с возрастом женщина может быть привлекательнее, чем когда-либо, и лучшее впереди.

От привычных форматов преображения «Красота в тебе» отличается участием экспертов не только по внешнему виду. На протяжении проекта героиню ведет коуч. Консультации дает специалист по личному бренду, соцсетям, ведь образ современого человека строится и там. В разгар сезона в команду вошел дизайнер интерьера, поскольку окружающее пространство отражается на внутреннем состоянии.

Фото: проект "Красота в тебе"

Команда экспертов:

1. Итальянский пластический хирург dr. IvanGaja(доктор Иван Гайя) — его участие придает проекту международный статус

2. Руководитель медицинского центра «Арт-Медика» Ирина Кузнецова

3. Руководитель клиники «Швейцарская стоматология»Вячеслав Куликов

4. Стилист, парикмахер Андрей Пшонофф

5. Визажист Нина Романова-Нарская

6. Психолог, коуч Наталия Никонова

7. Дизайнер интерьера, руководитель интерьерного бутика «Хрусталь»Элла Богуж

8. Специалист по личному бренду, руководитель SMMагенстваNEWTON Евгений Тетенев

9. Руководитель бутика итальянской одежды Miaboutique, стилист ЕленаТерех

Финал первого сезона состоится 14 октября 2021 г. в 18.00 в Доме красоты, пр. Победы, 295.

Вход на мероприятие по пригласительным билетам.

Прямой эфир финального шоу в аккаунте проекта @krasota_v_tebe74

Оргкомитет:

Анна Белешева, исполнительный директор ООО МКЦ «Арт-Медика»

AnnaBelesheva.art-medica@mail.ru

8-919-123-08-27