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Происшествия12 октября 2021 16:13

Колодец, в который упала 6-летняя девочка в Челябинске, спустя месяц остался открытым

Компания проигнорировала требование прокуратуры поставить люк
Ольга ЩАПИНА
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Фото: Прокуратура Челябинской области

Фото: Прокуратура Челябинской области

26 августа по тротуару возле дома № 31 по улице Ворошилова в Челябинске папа гулял с 6-летней дочерью. Девочка упала в колодец, но обошлось без тяжелых последствий — ребенок отделался ссадинами.

Прокуратура установила, что колодец без крышки, ограждений и знаков принадлежит Ростелекому. После представления, компания прикрыла колодец досками, однако устанавливать новый люк не стала. Теперь прокуратура намерена привлечь виновных к ответственности.

Опасный колодец

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